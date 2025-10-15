ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡µåÃÄÀ¸¤¨È´¤4ÈÖ½é¤ÎCSÃÆ¤ò°Î¶È¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë³«ËëÃÆ¡×¤Ç¾þ¤ë¡ª¤µ¤¢¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS
¡¡¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥»ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ç3°Ì¡¦µð¿Í¤òÇË¤Ã¤¿2°Ì¡¦DeNA¤ò¹Ã»Ò±à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç2´§²¦¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï·èÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Èµå±ãÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï½éÀï¤ËËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÃÄÀ¸¤¨È´¤4ÈÖ½é¤ÎCSËÜÎÝÂÇ¤ò¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë³«ËëÃÆ¡×¤ÇºÌ¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¹æË¤¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡À»ÃÏ¤Ë¿á¤¯ÌëÉ÷¤¬ËË¤ò¤Ê¤Ç¤ë¡£2Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤éÃæ12Æü¤ÇÎ×¤à¡¢¥»ÇÆ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë³«ËëÀï¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÏ¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÆÍÇË¤·¤¿DeNA¤È¤Î·ãÆÍ¤òÁ°¤Ë¡¢º´Æ£µ±¤ÏÊ¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¤¤¿¡£°Õ¼±²á¾ê¤Ç¡¢¼«¤éÊø¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼çË¤¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡£¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤Ç¤â¡Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÁ°Æü¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤Ï¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤á¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ8¤Ï·Ú²÷¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÅêÆâÏ¢·¸¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÌó1»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡ÖÂè°ì´ØÌç¡×¤Ë¡¢ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ê¤¤¤³¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡ÊÆ£Àî¡Ë´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÈÆþ¤ê¡É¤Î1µåÌÜ¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡26ºÐ¤ÎPS¤Ë¤Ï¡¢°Å¤¤²áµî¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£²áµî4Ç¯¡¢½Ð¾ì¤·¤¿PSÁ´20»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦157¡Ê·×70ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤È¶ì¤·¤ß¡¢ÆÃ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÆ±¡¦143¡Ê·×35ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢CSÆ³Æþ¤Î07Ç¯°Ê¹ß¡¢11ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿CS¤ÇÌÔ¸×¤ÎÀ¸¤¨È´¤4ÈÖ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¤¤ç¤¦15Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤Çº´Æ£µ±¤¬ÊüÊªÀþ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤¨È´¤4ÈÖ½é¤ÎCSÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¸¤¨È´¤40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃË¤¬¡¢¼«¿È¤ÈÌÔ¸×¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¹ë²÷¤ÊË¤ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡Ã¥´§¤Î25Ç¯¡£È¯¿Ê¤Î¹æË¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÃË¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£3·î28Æü¹Åç¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨1¹æ¡£µå±ãÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î26ÆüDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢º£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂÐÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÆñÅ¨¡¦¥±¥¤¤«¤é26¹æÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£PS¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¡¼¥Á¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë³«ËëÃÆ¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¥ó¥°¡£¡È²¼¹î¾å¡É¤Ï´Å¤¤Ì´¤À¤È¡¢¥Ï¥Þ¤Ë»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡¡¡û¡ÄCS¤Çºå¿À¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤ëËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢14Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¡Ê1¡ËÀï¤Î¥´¥á¥¹¡¢15Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡Ê2¡ËÀï¤Î¥´¥á¥¹¡¢17Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡Ê1¡ËÀï¤ÎÊ¡Î±¹§²ð¤Î3ËÜ¡£À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ë¤è¤ëËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£