ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡¡²£ÉÍ¹â¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ»Â¤ê¤ØÆ®»Ö¡¡¡È½é´é¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·ÆñÅ¨¤òÉõ¤¸¤ë
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî¤¬¡ÈÅû¹á»Â¤ê¡É¤ØÀÅ¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥×¥í¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ç¤âÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÆñÅ¨¤ò¡¢¡È½é´é¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡ÖÅû¹á¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Îµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÅê¼êÍÍø¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¥ß¥¹¤À¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡11Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè1Àï¤Ç2²ó¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤È¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ46¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î18»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö°ìÈ¯¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÒÁª¼ê¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡£¼«¿®¤â»ý¤Á¤Ä¤Ä¡×
¡¡DeNAÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢º£µ¨12»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0¡¦87¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¡£²¿¤â¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Áá¤¯Åê¤²¤Æ¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¡ÊÃ»´ü·èÀï¤Ç¡Ë¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×
¡¡½ÐÈÖ¤òÂÔË¾¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ37¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤âÌöÆ°¤¹¤ë¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë