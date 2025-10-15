15ÆüÀèÈ¯¤Îºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ÇÀè¼êÉ¬¾¡¤À¡¡3´§±¦ÏÓ¤ÇÆÍÇËÎ¨90¡ó¡¡2Ç¯Á°¤ÎºÆ¸½Íê¤ó¤À
¡¡Íè¤¿¤ë·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾å¤ÎÉ½¾ð¤Ï¼«Á³¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÃ´¤¦±¦ÏÓ¡£14Æü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÅì¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡ËÎ¾ÊýºÇÂ¿¾¡¤ò³Í¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¡ÊCS¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨¡¢Ã¥»°¿¶¤È¡ÖÅê¼ê3´§¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢ºÇÂ¿¾¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï14¾¡¤ÇDeNA¡¦Åì¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¸ÏÓ¤È¡¢CS½éÀï¤Ç¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤¬¼Â¸½¡£Ã»´ü·èÀï¤Î½éÀï¤ò¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë¤â¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éÆñÅ¨¤¾¤í¤¤¤ÎÁê¼êÂÇÀþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¡ÖÀª¤¤¤Å¤¯¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ë¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ÎºÆ¸½¤À¡£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿23Ç¯¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤Î¹ÅçÀï¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿Â¼¾å¤¬¡¢ÌÔ¸×¤òÇòÀ±È¯¿Ê¤ØÆ³¤¤¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤òÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî10¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÇÔÂà¤Ï17Ç¯¹Åç¤Î¤ß¡£ÆÍÇËÎ¨¤Ï¼Â¤Ë90¡ó¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤Þ¤ºÆ¬¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê½éÀï¤ò¼è¤ì¤Ð¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«2¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÀè¼êÉ¬¾¡¤ò´ü¤¹¡£
¡¡Àã¿«¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£DeNA¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÇÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤â¡¢1²ó0/3¤ò3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤ÏµîÇ¯¡¢º£Ç¯¤Ïº£Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£1Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¡ÖÅê¼ê3´§¡×±¦ÏÓ¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¥í¡¼¥É¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë