¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡Ö£¶£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡×´ØÀ¾°Ü½»·×²è¡¡¸½ºß¤ÏÅìµþµòÅÀ¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ê¤ë¤ß¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ë£Ô£Ö¡×¡Ê·îÍË¡¢¸å£±£±¡¦£±£·¡Ë¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢£²£²Æü¡¢¸å£·¡¦£°£°¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´ØÀ¾¤Ë½»¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥Ù¥¹¥È£µ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Æ²¬Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¡£±ü¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÇº¤á¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¡¢£µ£µºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡££¶£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤à¤«·è¤á¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£