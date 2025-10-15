ÅÄÃæÎ§»Ò¡¡¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ¡Ö£±£°£±²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×Â³ÊÔ¤Ç£³£´Ç¯¤Ö¤êÌð¿áÀé·ÃÌò¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¡×
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£±£°£±²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¡Ö£±£°£²²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÊÊüÁ÷»þ´üÌ¤Äê¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿Í´Æà¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÎÓ¥«¥é¥¹¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡Ê£³£µ¡Ë¡¢ÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê£µ£´¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö£±£°£±²óÌÜ¡Ý¡×¤ÎÌð¿áÀé·ÃÌò¤òÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö£±£°£±²óÌÜ¡Ý¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·°¡ÊÀõÌî²¹»Ò¡Ë¤ÎËå¡¦Àé·ÃÌò¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡££²£°ºÐ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤ò£µ£°Âå¤ÇºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö£³£´Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìð¿áÀé·Ã¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Àé·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£±£°£²²óÌÜ¡Ý¡×¤Ï¡¢¡Ö£±£°£±²óÌÜ¡Ý¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿·°¡ÊÀõÌî²¹»Ò¡Ë¤ÈÃ£Ïº¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¸÷¡ÊÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£