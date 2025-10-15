¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î14Ëü±ß¡Ó¤ÎÊì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç84Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ3Ç¯¡£58ºÐÌ¼¤¬º£¤â¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³
¿Æ¤òÁÛ¤¤¡¢ºÇÁ±¤Î²ð¸î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ï»Ò¤ÎÅöÁ³¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¿Æ¤ÎËÜÅö¤Î´ê¤¤¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¦¤¬¤æ¤¨¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º£²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¼¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·úÁ°¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÆâÆ£²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£3Ç¯Á°¤Ë84ºÐ¤ÇÊì¿Æ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÌ¤ë¤³¤È3Ç¯Á°¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÏÍ×²ð¸î¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¼«Ê¬¤«¤é»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤Ï±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ð¸î¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î14Ëü±ß¡£ÃùÃß³Û¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·»¤È²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤¬¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¡¢¡È¹âµé¡É¤È¤µ¤ì¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Á³Ê¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¤²ð¸î¤ò¼õ¤±¡¢²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÊì¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Æþµï¸å¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ÜÀß¤ÎÀ¸³è¤Ï²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÊì¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤Ï¡ØÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¶âÁ¬Åª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤·¤«¤·¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¼«Âð¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤´¼ç¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤¿²È¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë·úÁ°¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤¤ÌÜ¤«¤é¤¯¤ë¡¢Àº°ìÇÕ¤Î±óÎ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸å²ù¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿È¤òºï¤Ã¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤ÏÊì¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¡×
¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·ËÜÅö¤Î´ê¤¤¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜ²»¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¸å²ù¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤Î¿Æ»Ò¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖQ. ¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¼õ¤±¤¿¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²Åù¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î½¾»ö¼Ô¤È¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö°ì±þÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ29.9%¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê62.8%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢
¡ÖQ. ¤É¤³¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤ä¿´¤Î¶ìÄË¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ê60.2%¡Ë¤ä¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê55.9%¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö²ÈÂ²Åù¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê71.6%¡Ë¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¤È°ä¤¹Â¦¤ÎÁÐÊý¤¬¡¢¶¯¤¯Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢»Ò¤Ï¿Æ¤ËºÇ¹â¤Î´Ä¶¤ò¤È´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤°¦¾ð¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá¤·¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¤Èò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤ªÊÌ¤ì¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊºÇ´ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù