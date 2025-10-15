¿·ÆüËÜ£É£×£Ç£Ð¿·²¦¼Ô¡¦ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡¡°ìÌëÌÀ¤±¼Â´¶¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢²¶¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÌ´¸«¤¿»êÊõ¤ò¼ê¤Ë¤·¡Ö°ìÌë¤¿¤Ä¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï´î¤Ó¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢²¶¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡££±£±·î£²Æü´ôÉìÂç²ñ¤Ç¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤â·èÄê¡£¡Ö£±»î¹ç¤Ç¤â£²»î¹ç¤Ç¤âËÉ±Ò¤·¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£