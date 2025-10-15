½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡É¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¡©¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖStatistics¡ÊÅý·×³Ø¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ìー¤Î·ë²Ì¤òÅý·×²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÍÆÀ¾Þ¶â¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¥Ñー¥ª¥óÎ¨¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ê¤ÉÉôÌçÊÌ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ø¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡É¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¡©
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î¤³¤È¤Ê¤é£±ÆüÃæÃý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Â¾¤È¤â¤Ë¡È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ª¤¿¤¯¡É¤ÈÇ§¤á¤ë¥¹¥Æ¥¤¥·ー¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¿£´£°ºÐ¡Ë¤À¡£ÊÆ¥Ä¥¢ーÄÌ»»£±£³¾¡¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ー¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ì¿Í¡£
£²£³Ç¯ÅÙ¤Î¥½¥ë¥Ï¥¤¥à¥«¥Ã¥×¡Ê²¤ÊÆÎ¾¥Áー¥à³Æ12Ì¾¤¬¥Áー¥àÀï¤Ç¶¥¤¦½÷»ÒÈÇ¥é¥¤¥Àー¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¥½¥ë¥Ï¥¤¥à¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¥³ー¥¹¤Ï»öÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤Î¥³ー¥¹¤Î¼Ç¤ä´Ä¶¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¤Ò¤È¤¨¤Ë¥Ñー£´¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Î¥Ñー£´¤Î»þ¤Ë¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ðー¥Ç¥£¤ò¼è¤ëÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¥Áー¥àÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿ÈÉ¤¬¼«¹ñ¤Î³ÆÁª¼ê¤ÎÄ¹½ê¤äÃ»½ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Àー¥«¥Ã¥×¤ÎÊÆ¹ñ¥Áー¥à¤¬£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¤Ç¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÅý·×¥Çー¥¿¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ë¥¤¥¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥ë¥¤¥¹¤¬¸À¤¦¡£²¿¿Í¤«¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
À¾¶¿¿¿±û¤Ï¥·ー¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Ë»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¸«¤ë¤°¤é¤¤¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò»î¤¹¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¥Ñー¥ª¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥¿ー¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤É¿ô»ú¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤ß¤Ê¤ß¡£¡ÖÆü¡¹¡¢ÂÎÄ´¤¬°ã¤¦¤·¡¢¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤âÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ø¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¥°¥íー¥Ö¤¬¤¤Ä¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ë¤Ë¤®¤ê¶ñ¹ç¤âÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×¾¡¤Ï¡Èº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¥×¥ìー¤¹¤ë¤«¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¡Ö¥³ー¥ÁÃ£¤¬¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¡Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡Ë¥¢¥×¥ê¤ËËè½µ¡¢ÆþÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®ÀÓ¤¬°¤¤»þ¤ÏÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤°¡ÊÆþÎÏ¡Ë½ª¤ï¤ë¤·¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÈÅÄ¤Î¥³ー¥Á¿Ø¤¬¥×¥ìー¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÈÅÄ¤ÏÆþÎÏ·¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥´¥ë¥Õ¤Ï¼«Á³¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î¤¿¤á¡¢°ìÂÇ¤´¤È¤Ë¤½¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥½¥ë¥Ï¥¤¥à¥«¥Ã¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÀï¥Áー¥à¤äÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤¤¤ëÊý¤¬¡¢Áª¼ê¼«¿È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼Ì¿¿=Æî¤·¤º¤«
PHOTO&TEXT Shizuka MINAMI
¡ü¤ß¤Ê¤ß¡¦¤·¤º¤«¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ 2009 Ç¯¤è¤êÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¤ò¼èºà¡£¥´¥ë¥Õ»¨»ï¤ä¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¡×¡ÖSportsIllustrated¡×¤Ê¤É¥¹¥Ýー¥Ä»ï¤Ë¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¡£