ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¾¡¤Ä¡¡¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤â¿´ÇÛÌµÍÑ¡¡µ¤Éé¤ï¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¶ÆüËÜ°ì¥í¡¼¥É¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó£±£µÆü³«Ëë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ï£±£µÆü¤Ë¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Äºå¿À¤Ï£±£´Æü¡¢£¶»î¹çÀ©¤Ç¹Ô¤¦¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡×¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¤òÂÇ¤Äº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏÎý½¬Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Î¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Î·±¼¨¤ò¶»¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡·èÀïÁ°Ìë¡¢º´Æ£µ±¤Ï·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤Ç¤â¼çË¤¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡££±£µ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤¬¤éºô±Û¤¨¤âµÏ¿¡£±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Âç»ö¤Ê°ìÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó£´£°ËÜÎÝÂÇ£±£°£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿²øÊª¤¬À»ÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Î·±¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼çË¤¤Î¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤ÇÆ²¡¹¤È³Ú¤·¤à¤À¤±¤À¡£
¡¡¸×¤Î£´ÈÖ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¡¢¸×ÅÞ¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·±¼¨¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò£³ÅÙ°úÍÑ¤·¤¿¡££Ã£Ó¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤éÂç¤¤¯´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿£Ã£ÓËÜÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤âÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê²óÈò¡£À¸¤¤¿µå¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼çË¤¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤â¤¦Æþ¤ê¡¢£±µåÌÜ¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È²¦¼Ô¤Î½ÉÌ¿¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£½éÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë·Þ¤¨¤ëÅì¤â¡¢º£µ¨¤Ï£¶ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£³£³¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ë£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòµ¨¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤Ç¤Ï¡¢£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£µ»°¿¶¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤ÏÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£
¡¡£Ã£ÓËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿£²Æü´Ö¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤ò½ª¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤èºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¤È¤ÎÀï¤¤¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â£Ã£Ó¤âÉñÂæ¤Ï°ã¤¦¤¬¼çË¤¤Î»Å»ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥È¥Æ¥ë¤é¤·¤¯¡¢Ëþ°÷¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£