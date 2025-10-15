µð¿Í¡¦Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤¬ÂàÃÄ¡¡£Ö°ï¤ÎÀÕÇ¤¼è¤ë·Á¤Ç¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤ÏÂàÃÄ¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ø¥Ã¥É¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£±·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é¸½¿¦¤Ë½¢Ç¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿º£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¶Á¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£³°Ì¤Ç½ªÎ»¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤â£Ä£å£Î£Á¤Ë£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÂà¤·¤¿¡££Ö°ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ»á¤Ï£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£³·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤ä°éÀ®Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡£