Â¼¾å¿®¸Þ¡¡°ìÈÌ½÷À¤ÈÅÅ·âº§¡¡£²·î·ëº§¤ÎÂçÁÒ¤ËÂ³¤¯£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£ÔÂè£²¹æ¡¡È¯É½Ê¸½ñ¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö£¸¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¼¡¤°£²¿ÍÌÜ¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¼Ò¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢Á°»öÌ³½ê»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¯´ÖºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¶¿Í¤¬·ëº§Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÂ¼¾å¤Ç£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¾ðÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿·ëº§È¯É½¤À¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤Î£Í£Ã¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´ØÀ¾ÊÛ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Îø¤Î±½¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¡¢£²£°Âå½÷À¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢È¯É½¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È»Å³Ý¤±¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¶Ó¡Ù½©¡×¤Ï¶Ó¸ÍÎ¼¡¢¡Ö»³¤¢¤ê¡ØÃ«¡Ù¤¢¤ê¡×¤Ï½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢¡Ö¡Ø´Ý¡Ù¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¤Ï´Ý»³Î´Ê¿¡¢¡Ö¡Ø²£¡Ù¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡×¤Ï²£»³Íµ¡¢¡Ö¡Ø¿®¡Ù¤¸¤Æ¡×¤ÏÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢¡Ö¡Øµ®¡Ù¤¤Æ»¡×¤ÏÆâÇîµ®¡¢¡Ö¡ØÂç¡Ù¤¤Ê»Ù¤¨¡×¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¡¢¡Ö¡Ø°Â¡Ù¤é¤®¡×¤Ï°ÂÅÄ¾ÏÂç¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ï¡Ö£¸¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¿è¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë£±£¹£¸£²Ç¯£±·î£²£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô½Ð¿È¡££²£°£°£´Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê£±£·¡Á£±£¹Ç¯¡Ë¤Î»Ê²ñ¼Ô¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¡£¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î£Í£Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ë¡££Á£Â·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö»ç¡×¡£