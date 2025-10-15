¡ÖºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡×µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸½Ìò£±£¶Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤¿Èë·í¡ÖÃë¤âÌë¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£±£·»î¹ç¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Ä¹Ìîµ×µÁ¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½²ñ¸«¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥×¥íÀ¸³è¤ÇºÇ¤â»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤Ë¿·¿Í²¦¡¢£²Ç¯ÌÜ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£³Ç¯ÌÜºÇÂ¿°ÂÂÇ¡£¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½°õ¾Ý¿¼¤¤»î¹ç¤Ï¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£±£±Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³¤¤µ¤ó¤ÎºÇÂ¿¾¡¤â¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½£±£¶Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ãë¤âÌë¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½£±£²Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤º¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò£²¿Í¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖÍ¦¿Í¤¬£³ËÜÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«»Íµå¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÇÎ¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¼¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½£±£¹Ç¯¤Ë¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡££´Ç¯´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×¤Ç²á¤´¤·¤¿£´Ç¯´Ö¤ÏËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¡¼¥×ÂàÃÄ»þ¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ£²ÇÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½£³ÅÙÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½º£¸å¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡Ä°ã¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½µð¿Í¤Ç°úÂà¡£¤É¤ó¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½ÆþÃÄÅö½é¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬´ÊÃ±¤È»×¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Î¸åÌîµå¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°¤Éô´ÆÆÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÍ¦¿Í¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Âç³Ø±¡¼õ¸³°Ê³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¥Ü¤¬¶Ø»ß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤«¤â¤¿¤Ö¤ó¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¼ã¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿º£¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Âç³Ø±¡¤ÏÌîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡½µåÃÄ¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Öº£µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½µð¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð£±£°Ï¢¾¡¤·¤Æ¤â¼¡¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¾¯¤·°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤µåÃÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÄË¤¤¤«¤æ¤¤¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ê¼«¤é¡Ë
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ï¿³È½¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¿³È½¤ÎÊý¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤äËèÆü»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÂçÊÑ¤µ¡¢¾¡¤Ä´î¤Ó¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Åç»þÂå¤Î½ïÊý´ÆÆÄ¡¢º´¡¹²¬´ÆÆÄ¤Ë¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£¶Ç¯´Ö¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×