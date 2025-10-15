¡Ö¶ÚÆù¤ÎÏÃ¤òÅÅÇÈ¤ÇÎ®¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¡Ä¡×¸µ¡¹²ÚÔú¤Ê¶ÚÆù¥à¥¥à¥ÇÐÍ¥¡¡°ÊÁ°½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÈðëîÃæ½ý¤È¤Ï¡Ä
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¥³¥í¥Á¥À¾Ìî¡¢¤«¤±¤ª¤ÁÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬ÍèÅ¹¡£¶ÚÆù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶ÚÆùÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¸µ¡¹²ÚÔú¤ÊÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¡£¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤òºî¤êÄ¾¤¹É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ÚÆù¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Á¤¤¤Á¾åÃå¤òÃ¦¤°ÉðÅÄ¤Ë¡¢ßÀ²È¤¬¡ÖÃåÃ¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ÇÃ¦¤¤¤É¤¤¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ûºÐ¤Î¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¤¬¡ª¡×¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò£³¥ö·î¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÂÎÎÏÇ¯Îð¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶ÚÆù¤ÎÏÃ¤òÅÅÇÈ¤ÇÎ®¤¹¤È¡¢¡Ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ë¥Á¥Ó¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Þ¤¿¶ÚÆù¼«Ëý¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÉðÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤ÊÉðÅÄ¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ìÎò£²Ç¯¤ÎÀ¾Ìî¤ò¸«¤Æ¡Ö£²Ç¯¤Ç¤ÏËÜÍè¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ë¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¾Ìî¤ÎÓÌ³Ð¤äÇ¦ÂÑÎÏ¤ò¾Î»¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¾Ìî¤ÎÈ¿±þ¤ËßÀ²È¤¬Êò¤ì¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉðÅÄ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÂÎ¤¬Âç¤¤¤¿Í¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÈÖÉÝ¤¤¡ÈÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¾Ìî¤Ï±Ä¶ÈÀè¤Ç¤Ò¤ç¤í¤Ò¤ç¤í¤ÎÃËÀ¤«¤éÆÍÁ³½³¤é¤ì¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½³¤é¤ì¤¿»þ¡Ö²¿¤Ë¤âÊ¢¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¾Ìî¡£°ìÂÎ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç·³ÃÄ¤Ë¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æº¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤ß¤ÈÄË¤ß¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÌÕÄ²¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿£³Æü¸å¤Ë20㎞Áö¤ê¡¢½ý¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡È¤¢¤ë¿´¶¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ä¡Ä¡£
ÂÞ¤È¤¸VTR¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤Ç¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬Áª¤ó¤ÀËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¤Î¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¤òÍ¾ÃÌÄ´ºº¡£¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤¬Âç¹¥¤¤ÇÇ¯´Ö200¸Ä¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÉðÅÄ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âçº®Àï¤ÎÃæ¡¢ÂçºåNo.£±¤Ëµ±¤¤¤¿µæ¶Ë¤Î¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤È¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
「平成を楽しむZ世代 若者の新トレンド『ニュートロ』とは?」のトピックでは、武田が今だから話せる「めちゃイケ」秘話を告白。めちゃイケのコントで岡村がキレた真相や、武田自身が最も印象に残っていると語るサイパンロケでの出来事、優香がドッキリでマジギレした話などが明かされる。