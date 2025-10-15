Ž¢ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²Ž£Ìµ¼Â¤Î¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìõ
²æ¤¬»Ò¤ò¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢µÞ¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âà±¡¤ÎÆü¡¢µÔÂÔ¤òµ¿¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢ÂáÊá¡¢¸ûÎ±¡¢µ¯ÁÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢·º»öºÛÈ½¤ÇÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊÄÌ¾ÎSBS¡Ë¤Ë¤è¤ëÑÍºá»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆýÍÄ»ù¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤â¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢4²ÈÂ²¤Î8Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó½êÂ°¡ÖÊÛ¸î»Îµ¼Ô¡×¤Î¾åÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤Ë·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÑÍºá¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¾åÅÄÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾åÅÄÂçÊå¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë´ÆÆÄ
1978Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡Â´¶È¡£2007Ç¯»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¡£2009Ç¯¤Ë¼ÒÆâÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¤·Ë¡Ì³Ã´Åö¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ëµ¼Ô¤Ë¡£ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊSBS¡Ë¼èºà¤Ç¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾ÞºÇÍ¥½¨¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾ÞÁª¾©¡¢·º»ö»ÊË¡¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤ó¤À°ìÏ¢¤Î¸¡¾ÚÊóÆ»¤Ç¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Â¿¤¯¤ÎÑÍºáÀ¸¤ó¤À¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡Ù¤È¤Ï²¿¤«
¡½¡½ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÑÍºá¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾åÅÄÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¾åÅÄ¡Ë¡§ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ê¤É½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢³°½ý¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¿¤ï¤ì¤ëÉÂÌ¾¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢¡¹ÅËì²¼·ì¼ð¢Ç¾Éâ¼ð£´ãÄì½Ð·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1ÉÃ´Ö¤Ç3±ýÉü¤Î·ã¤·¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤¬SBS¡ÊShaken Baby Syndrome¡¿ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎµÔÂÔ¤ò¿äÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡×¢ª¡Ö·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¢ª¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¤Ç¤·¤«¡¢·ã¤·¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¢ª¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤ÆË½¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯Âå¤ËµÞ·ã¤Ë¤³¤Î¼ï¤ÎÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤¬Áý¤¨¡¢ÑÍºá»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¿¤¯¤ÎÑÍºá¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã¤³¾É¸õ·²¡×¡£ÊÛ¸î»Îµ¼Ô¤Î¾åÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤ÏÅö»ö¼Ô4ÁÈ¤Î²ÈÂ²¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½°å»Õ¤«¤é·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¤ÆÂáÊá¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤ÏµÔÂÔ»ö°Æ¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤È»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å½ý²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÁÜºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½¾å¤Î¾Úµò¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤È´ÕÄê¤À¤±¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤¬¾å½Ò¤·¤¿3Ä§¸õ¤ò¸µ¤Ë¡ÖÇ¾Æâ¤Î½Ð·ì¤ÏÍî²¼¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£À¸¸å1¥ö·î¸¡¿Ç¤Ç¤âÆÃ¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¤Ë¤è¤ëÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»àË´¤ä½Å½ý²½¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤Ï¡Ö·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸Î°Õ¤òÇ§¤á¡¢²á¼ºÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖË½¹Ôºá¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½ý³²ºá¤ä½ý³²Ã×»àºá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÑÍºá»ö·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¡Ö¼«ÇòÌµ¤·¤ÇÂáÊá¡×
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã´Åö°å»Õ¤ä¥±¥¢¥ï¡¼¥«¡¼¤«¤éÉ×ÉØÊÌ¡¹¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©µÞ¤ËÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡£Í×¤¹¤ë¤ËSBS¤Î»ö°Æ¤À¤ÈºÇ½é¤«¤éµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë·Ù»¡¤¬Íè¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍâÆü¤«¤é²ÈÂðÁÜº÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SBS¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ËÆÃÍ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§¸ÓÅÄ»ö·ï¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÑÍºá»ö·ï¤Ï¡¢Ì©¼¼¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Çµõµ¶¼«Çò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢SBS¤Î¾ì¹ç¤Ï²Ê³ØÅª¾Úµò¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½¾Íè¤ÎÑÍºá»ö·ï¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Èïµ¿¼Ô¤¬µÔÂÔ¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÈæ³ÓÅªÁá¤¯ÊÛ¸î¿Í¤ËÃ©¤êÃå¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÌÛÈë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢SBS¤Ë¤ª¤±¤ëµõµ¶¼«Çò»ö·ï¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤â¡¢ÊÛ¸î¿Í¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¡½Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Çò¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤Î¾Ú¸À¤À¤±¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¤»¤º¤Ë¡¢ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿È½·è¤Ï11·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë
¡½¡½°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÎá¾õÀÁµá¤ò¤·¤ÆÂáÊá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§·Ù»¡¤Ï¸¡»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¡»¡¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô¤Î°å»Õ¤Î¾Ú¸À¤Î³ÎÊÝ¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Á¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÍºá¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤ÆÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï°å³ØÅª¤Ë¤ÏÁÇ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÀìÌç°å¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¿®ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SBS¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢¡Ö3Ä§¸õ¤¬¤¢¤ì¤Ð·ã¤·¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î»ö°Æ¤Ç¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢²¿¤È¤«Èï¹ð¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ë¸¶°ø¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëSBS¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£Winny»ö·ï¤Ê¤É·º»öÊÛ¸î¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌµºáÈ½·è¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¿¿»ÖÊÛ¸î»Î¤È·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ºûÁÒ¹áÆà¶µ¼ø¡Ê¹ÃÆîÂç³Ø¡Ë¤¬2017Ç¯9·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿SBS¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç°ì¤«¤é¸¶°ø¤ò°å³ØÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÊÛ¸î»ÎÎ¨¤¤¤ëÊÛ¸îÃÄ¤¬¡¢³¤³°¤â´Þ¤á¤¿Ê£¿ô¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ²Ê³ØÅª¤Ê¸¡¾Ú¤ò¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅÌ®¤ÎÃæ¤Ç·ìÀò¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÀÅÌ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æµ¯¤¤ëÀÅÌ®Æ¶·ìÀò¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢Äã¤¤¾ì½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤¬À¸¤¸ÃâÂ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê°Ê³°¤Ç¤â¡¢»àË´¤ä½Å½ý¤Î·ë²Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÛ¸î³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬´ØÍ¿¤·¤¿³ÎÄêÌµºáÈ½·è¤Ï¡¢11·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀµµÁ´¶¡É¤¬ÑÍºá¤òÀ¸¤à
¡½¡½SBS¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿°å»Õ¤¬¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÒì¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÔÂÔ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤»þ¤ÏµÔÂÔ¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î²èÁü¤Ç¤Ï½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¶°ø¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤äÉ¾²Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖµÔÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉáÃÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÀµµÁ´¶¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÀµµÁ¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏµÔÂÔ¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢ÀµµÁ´¶¤ÇµÔÂÔ¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ÊË¡´Ø·¸¼Ô¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½´±¤â¸¡»¡¤â¡Ö¾Úµò¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËÉ¾²Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÍýÍ³¤ò¸åÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¡¦¸¡»¡¤ÏµÔÂÔ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºÇ½é¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë±è¤¦°å»Õ¤Î°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤ë¡£³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍºá¾Úµò¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢Ìµºá¤Î¾Úµò¤Ï¾®¤µ¤¯¤«¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÑÍºá¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¾åÅÄ¡§ÑÍºá¤Ï¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¿Í¼Á»ÊË¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹µõµ¶¼«Çò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²Ä»ë²½¤â¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿SBS¤Î¤è¤¦¤Ê²Ê³ØÅª¤Ê¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¯ÑÍºá¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÜºº¤Î¼êË¡¤¬°ìÃ¶¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤é¸¡»¡¤Î¼çÄ¥¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
·º»öºÛÈ½´±¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤éÍºá¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÛÈ½´±¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ìµºá¤ò½ñ¤¤Ë¤¯¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£Âà´±¤·¤¿ºÛÈ½´±¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌµºáÈ½·è¤ò½ñ¤¯Êý¤¬ÂçÊÑ¤À¤·Æñ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Î¼çÄ¥¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤¬½¦¤Ã¤Æ¤¤¿¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍºá¤ÎÈ½·è¤¬½ñ¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢·º»ö»ÊË¡¤Î¸¶Â§¤Ï¡ÖÌµºá¿äÄê¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÛÈ½´±¤Ï¸¡»¡¤ÎÍºáÎ©¾Ú¤Ëµ¿¤¤¤ò¶´¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµºáÈ½·è¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·º»ö»ÊË¡¤ÎÌÜÅª¤¬¡ÖÃá½ø°Ý»ý¡×¤ËÂç¤¤¯·¹¤¯¤È¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Èá»´¤Ê»ö·ï¤Û¤É¡Ö²¿¤È¤«²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãá½ø°Ý»ý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½´±¤Ï¤½¤ì¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤«¤Ëºá¤òÉé¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ãá½ø¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
8Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ´ººÊóÆ»
¡½¡½Ä´ººÊóÆ»¤Ï8Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡§8Ç¯´Ö¤ÇÌó30ÁÈ¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤éÅö»ö¼Ô¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤Ç4ÁÈ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¼èºà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢4ÁÈ¤Ë¹Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´é¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÈá»´¤Ê¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÑÍºá¤Ï²ÈÂ²¤âÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤·¡¢¿Æ»Ò¤¬°ì½ï¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¤´Í÷Äº¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó½êÂ°¡ÖÊÛ¸î»Îµ¼Ô¡×¤Î¾åÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ê·§Ìî ²í·Ã ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë