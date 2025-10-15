¡Ö¶½¹ÔÅª¤Ë¤ÏÂç»´»ö¡ª¡×´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¡ÈÄ¶¥¬¥é¥¬¥é¥¹¥¿¥ó¥É¡É¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡Ö£´Ëü3000ËçÇä¤ì»Ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÂçÇÔ¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡10·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñÂåÉ½vs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆ±¹ñÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¡Ê138»î¹ç¡Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢»î¹ç¤â£²¡Ý£°¤Î²÷¾¡¡£Àè½µ¶âÍËÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç£°¡Ý£µ¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÆ±¤¸¤¯¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤Û¤ÜËþ°÷¤Î¡Ö£¶Ëü3236¿Í¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¡Ö£²Ëü2206¿Í¡×¤È£´Ëü¿Í¶á¤¯¤â²¼Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î±É¤¨¤¢¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â´Ñ½°¤ÎÇï¼ê¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¡¢¼Â¤Ë£´Ëü3000Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÄ¾¶á¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç£°¡Ý£µ¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÂåÉ½¿Íµ¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£³·î¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤ÇËþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤¢¤ì¤«¤é¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Þ¤Ç¡Ê¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡Ë£¶»î¹çÏ¢Â³¤ÇËþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤é¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä½¸µÒ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï²æ¡¹¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤Þ¤ê°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¼ç¼´¤ÎMF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤½¤Î¿ô»ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏºÇÄã¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡ÖÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î·ë²Ì¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤Ã¤È´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Î¾¡Íø¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡ØKBS¡Ù¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¶¯¹ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¶½¹ÔÅª¤Ë¤ÏÂç»´»ö¤À¡£´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
