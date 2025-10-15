ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä½÷À¤Î¾åÈ¾¿È¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤«¡¡ÂáÊá¤âÍÆµ¿ÈÝÇ§¡¡»¥ËÚ»ÔËÌ¶è
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï6·î18Æü¸á¸å8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶èÆÖÅÄ6¾ò6ÃúÌÜ¤ÎÊâÆ»¾å¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿20Âå½÷À¤Î¾åÈ¾¿È¤òÃå°á¤Î¾å¤«¤é¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï7·î¡¢ÊÌ¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤Î¸á¸å8»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤â10Âå¤Î½÷À¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃË¤Ë¶»¤ò¿¨¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£