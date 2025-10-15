Ãæ¹ñEV¡¢º£Ç¯¤Ï±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¡½±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¢BMW¤è¤ê¤âÃæ¹ñ¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖBYD¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Î9·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ880¡óÁý¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤¤»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£BYD¤ÏÀè·î¡¢±Ñ¹ñ¤Ç1Ëü1271Âæ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÈÎÇä¤·¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤ä¥ß¥Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏBYD¤Î¤Û¤«¡¢²¤Ë¨Ã£¡ÊOmoda¡Ë¤ä·æ¹ó¡ÊJaecoo¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£¿·¤·¤¤Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¿Í¤Î70¡ó¤¬Ãæ¹ñ¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ»½Ñ¤ÎÀè¿ÊÀ¤Î¤Û¤«¡¢²Á³Ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤â·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢BYD¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡ÖATTO 2¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÌó3Ëü1000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó630Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ëY¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó300Ëü±ß¡Ë¤â°Â¤¯¡¢¤½¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢BYD¤Ïº£Ç¯1¡Á8·î¤ËÁ´¥â¥Ç¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ2Ëü4333Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô2Ëü6951Âæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¤ÊÆ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¾ÃÈñ¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿Í¡¹¤¬º£¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÎÉ¤¤¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¹¤ëÃøÌ¾¤ÊÃæ¸Å¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ï¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´ñ¿ðµ¥¼Ö¡ÊChery¡Ë¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äã²Á³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¹âÉÊ¼Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ÜµÒ¤ËÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢BYD¤¬¡Ö´°Á´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¼«¼Ò¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×³«È¯¤ò¸Ø¤ê¡¢²¤ÊÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄã²Á³Ê¤Ç¼ÖÎ¾¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë