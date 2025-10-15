Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡¤¢¤ë¾ò·ï¡ÈÃ£À®¡É¤ÇÍ§¿Í¤«¤éÍ¶¤¤Íè¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Þ¤¹¡×¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇ¼ÆÀ?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¾ò·ï¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£ÀáÌó¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÊÑ!?»ä¤À¤±¤ÎÀáÌó¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ªÊÛÅö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓÂå¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤¿¤Þ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬½Ð¤Æ¡¢°ÜÆ°Èñ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¤È½ÐÈñ¤¬¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÍ¼Êý¤¯¤é¤¤¤Ë¡È¤¢¤ì?º£Æü1²ó¤âºâÉÛ¤ò³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦º£¸å¡Ä¤½¤Î¸å¤ËÍ§Ã£¤«¤éÍ¶¤¤¤¬Íè¤Æ¤âºâÉÛ¤ò³«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ö¤¢¤¡¡Á¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬À¨¤¤¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í?¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£