¡¡ÃæÂç¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÅêÂÇ¤ÎÃì¤Î³èÌö¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È3ÈÖ¡¦³§Àî¤¬Ãæ·ø±Û¤¨¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¡£³§Àî¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±5°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¡ÖÌÀÆüÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£Æü¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢ÌÀÆü¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î´ä¾ë¤¬7²ó8°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¡ÖÀèÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È±ç¸î¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£