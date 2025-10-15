ÅÄÃæÎ§»Ò¡¡¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ¡Ö102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤â½Ð±é¡¡¡Ö101²óÌÜ¡Ä¡×¤ÈÆ±¤¸Ìò¡¦Ìð¿á·°¤ÎËå¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤¬¡¢1991Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÊÊüÁ÷ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö101²óÌÜ¡Ä¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸Ìò¤Ç¡¢À±ÌîÃ£Ïº¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¤È·ë¤Ð¤ì¤¿Ìð¿á·°¡ÊÀõÌî²¹»Ò¡Ë¤ÎËå¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉðÅÄ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö34Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡ÊÌòÌ¾¤Î¡ËÌð¿áÀé·Ã¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Àé·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£Á°ºî¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤ÎÌ¼¡ÊÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤Û¤«¤ËÊ¿Í´Æà¡Ê26¡Ë¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£