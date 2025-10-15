¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¤Î¡È½ª¤Î½»½è¡É¤¬·èÄê¡©¡¡¡Ö²á¤®¤ëTV¡×ÆÃÈÖ¤Ç´ØÀ¾¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ÎÆÃÈÖ¡Ö²á¤®¤ëTV¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡×¡Ê22Æü¸å7¡¦00¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤¬¤³¤Î¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¡Ö´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×5¡×¤ò·èÄê¡£¼ýÏ¿¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤ß¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤Ë¥Á¥¯¥ê¡£²¬Â¼¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¹ü¤òËä¤á¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤¿´ØÀ¾¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Î²¬Â¼¤Ï¥³¥ó¥Ó·ëÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î91Ç¯¤ËÅìµþ¿Ê½Ð¡£°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÏÅìµþÃæ¿´¤ÇÅìµþ¤Ø½»¤ó¤Ç30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¡£´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï13Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¡Ö²á¤®¤ëTV¡×¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Øµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È²¬Â¼¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é´õË¾¡£¤½¤Î¤¿¤áÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢²¬Â¼¤Î´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë40°Ê¾å¤Î³¹¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¬Â¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¡¢´ØÀ¾¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¡£10¡Á6°Ì¤ò¡¢¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê¸å3¡¦40¡Ë¤Ç9·î24Æü¤«¤éËè½µ¿åÍËÆü¤Ë5½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£5°Ì¤«¤é1°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÃÈÖ¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¬Â¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡ÖºÆ¡¹·è¤á¤º¤Ë¡¢1°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡È½»¤Þ¤Ø¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÊª·ï¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿10¼þÇ¯µÇ°¤Î´Ú¹ñ¥í¥±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö²á¤®¤ë¤ò¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£»äÊª²½¤·¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÇú¾Ð¤Î±²¡£¤µ¤Æ¡¢²¬Â¼¤Î·èÃÇ¤Ï¡©¡Ö½ª¤Î½»½è¡Ê¤Ä¤¤¤¨¤Î¤¹¤ß¤«¡Ë¡×¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡£