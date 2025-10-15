¹ñ³Ø±¡Âç¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç5Ï¢¾¡¡¡Ä»»³´ÆÆÄ¡¢±äÄ¹¤Ç¥¹¥¯¥¤¥º·è¤á¤¿¹õÌÚ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þÅìÅÔÂç³ØÌîµåÂè4½µÂè1Æü¡¡¹ñ³Ø±¡Âç2¡½1°¡Âç¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡1²óÀï3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¡¢2¡½1¤Ç°¡Âç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïº£½©¥É¥é¥Õ¥È1¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¡¦ÀÆÆ£¤ÎÁ°¤Ë9²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿0¡½1¤Î±äÄ¹10²ó¡£1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç3ÈÖ¡¦¹õÌÚ¤¬¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Æ±ÅÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬¤½¤ì¤ë´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤âËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Ä»»³ÂÙ¹§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£