Îò»Ë¤ÎÈâ³«¤±¤¿!ÆüËÜÂåÉ½¡¡0¡¼2¤«¤é3È¯µÕÅ¾¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë½é·âÇË¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¸åÈ¾¤Ï¸Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬Îò»ËÅªÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë3¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Á°Àþ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤ÎÀÑ¶ËºÓÇÛ¤¬¼Â¤ê¡¢5ÅÙ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬Æ¬¤Ç·è¾¡ÃÆ¡£¥»¥ì¥½¥ó¤«¤é¤Î3ÆÀÅÀ¤Ï½é¤Ç¡¢²áµî2Ê¬¤±11ÇÔ¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é14ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Ìó4Ëü5000¿Í¤ÎËþ°÷¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£89Ç¯7·î¤Î½éÂÐÀï¤«¤é36Ç¯¡£²áµî2Ê¬¤±11ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥»¥ì¥½¥ó¤ÎÊÉ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤ëÅ«¤¬¶Á¤¯¤È¡¢¹µ¤¨Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß´¿´î¤ÎÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Î´èÄ¥¤ê¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Àè¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£Áê¼ê¤Î°µÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾10Ê¬Á°¸å¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤é¤ì¤Æ2¼ºÅÀ¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÃ¯¤¬Ã¯¤Ë¥×¥ì¥¹¤Ë¤¤¤¯¤«¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢¸åÈ¾¤ÏºÆ¤Ó¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ëÀï½Ñ¤Ë²óµ¢¤·¤¿¡£Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¸Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¡£ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î95Ç¯6·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·0¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¸å¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ëDF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£0¡½3°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Êº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£31Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢18Ç¯7·î¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢WÇÕÍ¥¾¡¹ñ¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò5¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡WÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÃæ¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÇòÀ±¤À¡£MF»°ãø¡¢¼éÅÄ¡¢DFÈÄÁÒ¡¢Ä®ÅÄ¤é¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËè»î¹ç·Ð¸³ÃÍ¤ò¿¼¤á¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£º£Æü¤Î¼«¿®¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Ù²ü¤â´Þ¤á¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£WÇÕ³«Ëë¤Þ¤ÇÌó8¥«·î¡£ËÌÃæÊÆ¤ÎÉñÂæ¤Ç¿¿¤ÎºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¢ã»Ä¤ë¤Ï2¥«¹ñ¢äÆüËÜ¤ÏWÇÕ5ÅÙÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¹ñ8¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂ³¤6¥«¹ñÌÜ¤«¤é¾¡Íø¡£Ì¤¾¡Íø¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê1Ê¬¤±2ÇÔ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê1Ê¬¤±2ÇÔ¡Ë¤Î2¥«¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£