¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡¡½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤òÆüËÜ½é³«ºÅ¡ÖÃíÌÜÁª¼ê¤ÏÁ´°÷¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼10¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡Ê55¡á¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢PRESENTED¡¡BY¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬15Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÀÅ²¬¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£14Æü¤Ë¤Ï¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤¬²ñ¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï11Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÇÂè1²ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²áµî¤Ë¸Å¹¾ºÌ²Â¤äºûÀ¸Í¥²Ö¤é¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤Ï½é¡£¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤Ï¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÂÖÀª¤¬ºâÃÄ¤ÎÊý¸þÀ¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤Ç°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î³èÌö¤Î¾ì¤òÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥¢¥Þ¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÄ¹Âô°¦Íå¡¢Æ±3°Ì¤Î¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¤éÆüËÜ¿Í51¿Í¡¢³¤³°Àª20¿Í¤Î·×71¿Í¤¬½Ð¾ì¡£3°Ì°ÊÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤Æ54¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤Ï¡ÖÃíÌÜÁª¼ê¤ÏÁ´°÷¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£