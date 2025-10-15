ÅìÍÎÂç¡¦½©¸µ¡¡¥ê¡¼¥°Àï½éËÜÎÝÂÇ¤¬ËþÎÝÃÆ¡¡³«Ëë6Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç²¼¤¹
¡¡¡þÅìÅÔÂç³ØÌîµåÂè4½µÂè1Æü¡¡ÅìÍÎÂç6¡½2ÀÄ³ØÂç¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡1²óÀï3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÍÎÂç¤¬³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤ò6¡½2¤Ç²¼¤·¤¿¡£9ÈÖ¡¦½©¸µ½ÓÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬2²ó¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤¬³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤ÎÀÄ³ØÂç¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£°æ¾åÂç´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¡ÖºÇ½é¤ËÀÄ³Ø¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤¦¤Á¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¸ÝÉñ¡£»Ø´ø´±¤Î°ì¸À¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¤ÎºÇÂ®154¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÎëÌÚ¤«¤é2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È9ÈÖ¡¦½©¸µ¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØËþÎÝÃÆ¡£¹ë²÷¤Ê¥ê¡¼¥°Àï½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡ÖÂ®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£