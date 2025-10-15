¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹À¸»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1955Ç¯ÁÏ¶È¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼Í³ÚÀ½²Û¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡£1955Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁÏ¶È¼Ô¸Î²Ï¹ç»ÖÎ¼¤µ¤ó¤¬¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤òÀ¸»º¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£1959Ç¯¡¢Ì´¤Î¤¢¤ë°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤²Û»Ò¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÁý°æ°ÉºÚµ¼Ô¡Ë
¡¡1986Ç¯¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¤ò¸Ç¤á¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¹¥ê¡¼¡×¤ò20±ß¤ÇÈ¯Çä¤·¹¥É¾¤Ë¡£¿·¤¿¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÇÇä¾å¹â¤Î8³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¼çÎÏÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¼ï¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥Á¥ç¥³¤¬ÁÇºà¤Ç¤¶¤¯¤¶¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¿§Ì£¤È»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤àÀïÂâ¤â¤Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï30±ß¤Î²Á³Ê¤Ê¤É¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼õ¤±¤º¡¢°ì»þÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤¿¤À¶å½£¤ÇÈÎÇä¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤ÇºÆÈÎ¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ç¤âÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ï°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÂç³ØÀ¸¶¨¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁ´¹ñ¤ËÈÎÏ©¤ò¹¤²¤¿¡£¸½ºß¤Î»²¹Í²Á³Ê¤Ï43±ß¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÇÉÀ¸ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¤âÈÎÇä¡£°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂæÏÑ¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É³¤³°·×14¥«¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£