µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¿·´ð½à¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬¸¡Æ¤¤Ø¡Ä¾èÌ³»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤òÆü¡¦Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤â
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡Ê£Ã£Á¡Ë¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òºî¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï£±¤«·î¤Î¾èÌ³»þ´Ö¤ò£±£°£°»þ´Ö°ÊÆâ¡¢£·Æü´Ö¤Ë£±Æü°Ê¾å¤ÎµÙÍÜ¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±ÆüÃ±°Ì¤ä£±Ç¯Ã±°Ì¤Ç¾èÌ³»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤òÄê¤á¤ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ê´ð½à¤òºî¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤«¤éÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¾èÌ³Á°¤Ë½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡£Ã£Á¤ÎÆ¯¤Êý¤Î´ð½à¤Ï¡¢¹ñÆâ¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤¬¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄÌÃ£¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄÌÃ£¤Ï¡¢¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø¡Ê£É£Ã£Á£Ï¡Ë¤¬¼¨¤¹¹ñºÝÉ¸½à¤è¤êÂç¤Þ¤«¤Ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¡¢Áà½Ä»Î¤ÎÆ¯¤Êý¤Î´ð½à¤ò¹ñºÝÉ¸½à¤Ë±è¤Ã¤Æ²þÀµ¤·¤¿¡££Ã£Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²þÀµ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡£Ã£Á¤ÎÆ¯¤Êý´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËµÙÍÜ¤ò¤È¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¡¢ÊÝ°ÂÍ×°÷¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä£Ã£Á¤Î¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£ºòÇ¯£±·î¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çµ¯¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢£Ã£Á¤ÎÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤¬Î¹µÒµ¡¤Î¾èµÒ¡¦¾è°÷¤Î¿×Â®¤ÊÈòÆñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒ¼¼Æâ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²ÐºÒ¤Ê¤É£Ã£Á¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¯¤Êý¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ð½à¤ò¤Ä¤¯¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£