¡¡ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¤Û¤Ü¼ÂÀ£Âç¤ÇÁ´¹ñ76¤Î¿·Ê¹¤Ë¹¹ð·ÇºÜ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤Û¤Ü¤¸¤Ã¤¹¤ó¡¢¤·¤ó¤Ö¤ó¡£¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£20Æü¤Î¡Ö¿·Ê¹¹¹ð¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¡£18Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÂ¤Êª¤äÆÃ»º¤Î°ìÉôÊ¬¤ò·ÇºÜ¡£»æÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤éÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Î¼Ì¿¿¤«Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¹¹ð¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Î¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£