¡¡½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ïº£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¤É¤¦¤³¤Ê¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£±£´Æü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò°½À¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Î£´¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëº£ÅÄ¤Ï¡¢Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤·¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÁ´ÏÃ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬£±£¶¡¦£±¡ó¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÈÖÁÈºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£±£¸¡¦£±¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£¹·î¤Ë¤Ï¡ØÅìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿£±Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°½À¥¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£±£³¡¢£±£µ¡¢£±£¹Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢àÅ·Á³¡õÌþ¤ä¤·¥¥ã¥éá¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Î£È£Ë¶ÉÆâ¤«¤é¤âÉ¾È½¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¤¤¤¤¡£
¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ø¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤æ¤¨¤Ë¥ß¥¹¤·¤¿»þ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö£±£¹Ç¯¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ø¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ï£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¡Ø¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¤á¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ä¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥é¥¹¥È¤ÎºÎÅÀ¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢¤«¤´¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¿¾å¤ËÅê¤²¤ë¤Ï¤º¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¿¿¸å¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¡¢¸åÊý¤Ë¤¤¤¿à¸æÂçáËÌÅç»°Ïº¤ÎÆ¬¤ò¤«¤¹¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤â¡Ö¤¢¤Ö¤Í¡¼¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¥½¥ó¥°¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤ÎÆÈ¾§¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¤Ç¤Ï²»Äø¤ò³°¤·¤Æ¥Ï¥Ë¤«¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤ÎÇ®¾§¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤ò´¶Æ°¤µ¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Çµã¤±¤ë¤Î¤¬°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â°½À¥¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë