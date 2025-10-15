¡Úµð¿Í¡ÛÆþÃÄµñÈÝ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Îà¤ªÏÍ¤ÓË¬ÌäáÂ³¤±¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤ÎÀ¿°Õ
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ø¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÆÃ°Û¤Ê·ÐÏ©¡×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÆüÂç£´Ç¯»þ¤Î£²£°£°£¶Ç¯¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´½äÌÜ»ØÌ¾¤òÃÇ¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î£²Ç¯¸å¤Î£°£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤é£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´Ó¤¡¢ºÆ¤ÓÆþÃÄ¤òµñÈÝ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î£²ÅÙ¤ÎÆþÃÄµñÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¿¨¤ì¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø»ØÌ¾¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï·è¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î´õË¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÆÂ²¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸þ¤¬¿ÊÏ©·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£à¼«¤é¤Î±¿Ì¿á¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æµð¿ÍÆþ¤ê¤ò´Ó¤¤¤¿Ä¹Ìî¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÈ¿¸Î¡Ê¤Û¤´¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¾ï¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹Ìî¤Ïµð¿ÍÆþ¤ê°Ê¹ß¤â¸òÎ®Àï¤ÇËÜµòÃÏ¡¦»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÎý½¬Ãæ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤òÉ¬¤ºË¬¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°§»¢¤ÎÁê¼ê¤Ï£°£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤òµñÈÝ¤·¤¿»þ¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡¦»³ÅÄÀµÍº£Ç£Í¡ÊÅö»þ¡á¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¡Ë¡£Ä¹Ìî¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤òÅÔÅÙ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ØËè²óÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢Ä¹Ìî¤Îàµ¤¸¯¤¤á¤ò¤¤¤Ä¤â´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òÈ¼¤Ã¤¿À¿°Õ¤¬à·ë¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ôá¤È¤Îå«¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¿Í³Ê¼Ô¤ÎÄ¹Ìî¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ë¡£