¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûºå¿Àà»î¹ç´ªáÉÔ°Â¤Ê¤·¤ÎÀ¼¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°²óÈò¤Ç¡ÖµÕ¤ËÂ®¤¤µå¸«¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£µÆü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Á°Æü£±£´Æü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï±ß¿Ø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½àÈ÷¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼Î¤Æ¤ë¡£¤¿¤À½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤òÁ°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò£²Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÌÔ¸×·³¡£½àÈ÷ËüÃ¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÍè¡¢¼çÎÏÁÈ¤Ï£±£±¡¢£±£²Æü¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹çÎ®¤·¡¢£²»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î¤¿¤á¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ËµÞ¤¤çÊÑ¹¹¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¶áËÜ¡¢Âç»³¡¢ÃæÌî¡¢º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤Ï£²Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤«¤éÂÐ³°»î¹ç¤ò°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£Ã£Ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë»î¹ç´ª¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±àÎý½¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢ÌµÁÐ±¦ÏÓ¡¦ÀÐ°æ¤é¸×¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤È¤âÂÐÖµ¡£ÏÂÅÄË°ì¡¦Æó·³ÂÇ·â½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦µÜºê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÂ®¤¤µå¸«¤ì¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö»î¹ç¤«¤é´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤â¿¶¤ì¤Æ¤ë¤·¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁê¼ê¤Î£Ä£å£Î£Á¤ÏÅû¹á¤Î£±»î¹ç£²ËÜÎÝÂÇ¤ä¡¢±äÄ¹£±£±²ó¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏÂÅÄ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É£±ÀïÌÜ¤ÇÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¬¡¼¤Ã¤È¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢½éÀï¤«¤é°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤Î£²´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¸×¤Î¼çË¤¡¦º´Æ£µ±¤âÌó£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æþ¤ê¤Î£±µåÌÜ¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ¶¯·³ÃÄ¤¬Âè£±Àï¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢£Ö¥í¡¼¥É¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£