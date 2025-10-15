¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡Ö¤¢¤È£µÇ¯¤ä¤é¤»¤Æ¡×´ØÀ¾°Ü½»·èÃÇÀèÁ÷¤ê¡Ö²á¤®¤ëTV¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖ
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ë¤ß¡Ê53¡Ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ17Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê10·î22Æü¸á¸å7»þ¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥Ù¥¹¥È5¡×¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾Íè´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤Ï°ì¸þ¤Ë·èÃÇ¤»¤º¡£º£²ó¤â¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¶âÈ±¤ËÊÑ¿È¤·µ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¤é¡¢ºÊ¤¬¡È¤Ò¤ã¡¼¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È±öÂÐ±þ¤ò·è¤á¹þ¤ó¤À¡£
¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤²¬Â¼¤Ë¡Ö²¿Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡ÖËÍ¤â55¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²á¤®¤ë¡Ý¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ²ÈÂ²¤â»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢60¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤ó¤Ê¤È¡£ºÊ¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¨¤¨¤â¤ó¤ä¤é¡×¤ÈºÊ¤Ë¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤âÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡²ÈÂ²¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª·ïÃµ¤·¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ºÊ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÇò¾õ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤ä¤È¿å±Ë¶µ¼¼¤â¥Þ¥ÞÍ§¤ËÍê¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤éÈüÇÊ¸Ð¤Ç±Ë¤²¤ë¤·¡Ä¡×¤È´ØÀ¾¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö60¡ÊºÐ¡Ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Ò¤È¤ÄÌÜ°Â¡£Åìµþ¤Ë¹ü¤òËä¤á¤ë¤Î¤«¡¢´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤È5Ç¯¡¢¡Ø²á¤®¤ë¡Ý¡Ù¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï10·î22Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£