¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û²«¶â¥È¥ê¥ª¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ØÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç£³¡½£²¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¸åÈ¾¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡££Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£µ¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£·¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Âç¶âÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿²«¶â¥È¥ê¥ª¤¬¡¢Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ØÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¾×·â¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£·Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¨¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÀèÈ¯¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÀï¤ª¤¦¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÆÁ±»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç£±²ó¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÀ®ÀÓÅª¤Ë¤â¾¡¤Æ¤¿¤é¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¥²¥¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¡¢ÆîÌî¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤¬¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÈô¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡£¤³¤Î¥²¥¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£¡Ö£±ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤À¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£´ÆÆÄ´Þ¤áÁª¼êÁ´°÷¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤ò¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¡££²£°£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄ¤À¡££²¡½£²¤Î¸åÈ¾£²£¶Ê¬¡¢º¸£Ã£Ë¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î£³ÆÀÅÀ¡£¡Ö£²¡½£²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë£±²óÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë²¼¤¬¤é¤º¤ËÁ°¤«¤é¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥¤¥±¥¤¥±¥à¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬º£¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡×¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÍ¥¾¡¤ØÂç¤¤Ê¾¡Íø¤À¤¬¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·¤¹¤®¤º¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç£×ÇÕ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÎÏ¢Â³¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸åÈ¾£±£·Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ÎÃæÂ¼¤Ï£Ó¥é¥ó¥¹¤Î¸µÆ±Î½¡¢£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤¿»þ¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íè¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤µå¤¬Íè¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¡£
¡¡·èÄêÎÏÉÔÂ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤Ï¤ä»à¸ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÇË²õÎÏ¤À¡£