ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÇò»³Çµ°¦¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È³Ø¤ó¤À¡ÖÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×
22Ç¯¤Î¡ÖÂè9²óÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÇò»³Çµ°¦¡Ê13¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä»£±Æ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
10ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Çò»³¡£±Ç²è2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÃÂ®¡Ý¡×¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¤ËÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÈª½¼´õ±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÌÀÎ¤¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥óÊ¬¤ÎÂæËÜ¤Ç¡¢ÌÀÎ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÀÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¨¤ë¤·¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤éµã¤¤Ê¤¬¤éÈá¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ëËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ê»Ò¡£»£±Æ¤Ç¤â¡¢ÌÀÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦±éµ»¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¤Ê±éµ»¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Î±éµ»¤ò¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ç¿Í¸ø¤Îµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¤¬½Ð²ñ¤¦1991Ç¯¤¬Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤ë20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀßÄê¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬1ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤è¤êÉÔÊØ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â¤¦1²ó»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É÷·Ê¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î·Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Æ´¤ì¤Î½÷Í¥¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ç¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶¦±é¤ÏÌ´¤À¡£
¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¶È¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤âÎå¤à¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢º£¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î±éµ»¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤È²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
1¤Ä1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¡£¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤òÊ¹¤¯¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÃµÄåÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»ö·ï¤Ë¤¹¤°¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¿äÍý¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤ò²ò¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾ÃµÄå¤Ç¤¹¡×
¡Ú¾®ÎÓÀéÊæ¡Û