Ê¿Í´Æà¤¬¥Õ¥¸¡Ö102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¼ç¿Í¸ø¤Î¸åÇÚÌò¤Ç½Ð±é¡¡ÅÄÃæÎ§»Ò¤Ï¡Ö101²óÌÜ¡Á¡×Æ±Ìò¤ÇÅÐ¾ì
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÊÊüÁ÷´ü´ÖÌ¤Äê¡Ë¤Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡Ê26¡Ë¤¬ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¤Î¸åÇÚÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÀõÌî²¹»Ò¤ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤ÎÌ¾±é¤Ç90Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾ºî¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£Ìð¿á·°¡ÊÀõÌî¡Ë¤ÈÀ±ÌîÃ£Ïº¡ÊÉðÅÄ¡Ë¤ÎÌ¼¡¦À±Ìî¸÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸÷¤ÈÎø¿Í¤Î²»¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¡¢¸÷¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Î²¬Â¼ºéÎÉÌò¡£¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£Ê¿À®¤«¤é»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢½ãÅÙ100¡ó¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÂçÀÚ¤Ê»ö¤òÂÀÍÛ¤µ¤ó¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡Ë¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
½ãÊ¿¡Ê¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤ÇÃ£Ïº¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¤Î¤ª¤¤¤Ã»Ò¡¢À±ÌîÀ²Ìò¤ÏÎÓ¥«¥é¥¹¡Ê28¡Ë¡£²»¤ÎÄï¤Ç¡¢Éã¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼¡´ü¼ÒÄ¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂç·îÎÏµ±Ìò¤Ë¤Ï8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢OCTPATH¤ÎÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡Ê25¡Ë¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎÏµ±¤ò»Ù¤¨¤ëÈë½ñ¡¦±ºÀîÀ»»ÊÌò¤ÏÍî¹ç¥â¥È¥¡Ê35¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö101²óÌÜ¡Á¡×¤ÇÃ£Ïº¤È·°¤ÎÎø¤òÃ¯¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤¿·°¤ÎËå¡¢Ìð¿áÀé·ÃÌò¤òÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤¬ºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¸÷¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸÷¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö34Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìð¿áÀé·Ã¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Àé·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£