¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ëº§´üÆü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤¤¤¦¡££··î¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç£²£°Âå½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ£²·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤«¤é¸½¹ÔÌ¾¤Ë²þÌ¾¡££¸·î¡Á£±£±·î¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ê£¶ÅÔ»Ô£±£¶¸ø±é¡Ë¤ò¡¢£±£²·î¡Áº£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿£³Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê£¸¸ø±é¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î»Å»öÂç¹¥¤¿Í´Ö¤Ç¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î²ÔÆ¯¤¬Î©¤Æ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ëº§¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ëº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£¶¡¢£··î¤Ë£²£°Âå½÷À¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ëº§È¯É½¤Î£²ÆüÁ°¤Î£±£²Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£Æ£Ì¡¦ÀÄ¿¹£Ï£Â¤È¡Ö¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¾ïÅÄ¿¿ÂÀÏº¤¬Î¨¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¦¥¹¥ï¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢»Å»ö¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼«¿È¤Ç»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÄ´À°¤·¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£