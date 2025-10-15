¥Þ¥Ä¥³¤â½ËÊ¡¡ª SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ï·ëº§¤òà»öÁ°Êó¹ðá¤«
¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï»Å»ö´Ø·¸¡£¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾å¤âÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢·èÃÇÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï»öÁ°Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡×
¡¡Â¼¾å¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤È¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç»Ê²ñ¶È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È£Í£Ã¤òÁÈ¤ß¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤È·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ë¼«¿È¤¬»à¤Ì¤È¤¤Ë¡Ø¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢£²¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤¬Â¼¾å¤ò¥¤¥¸¤ëÆü¤â¶á¤½¤¦¤À¡£