¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¿·²¦¼Ô¡¦ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬Æ±³ØÇ¯¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤ò¶¯Îõ°Õ¼±¡ª¡¡Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¶ÛµÞ·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿£±£±·î£²Æü´ôÉìÂç²ñ¤Ç¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¤È¤Î£Ö£±Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ËÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤¬¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¿ÌäÉä¡£Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊäÉÔºß¤òÃ²¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ²¼¤Ï£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ò·âÇË¤·¡¢Èá´ê¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò½éÄ©Àï¤Ç½éÂ×´§¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¸åÆ£¤«¤éÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢£Ö£±Àï¤Ç¤Î·ãÆÍ¤¬·èÄê¤·¤¿¡££±£´Æü¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö°ìÈÖÊÝ¼éÅª¤Ê¤Î¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤À¤«¤é¡£³×Ì¿²È¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¾åÈ¾´ü¤Î¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¸åÆ£³×Ì¿¡×¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃÝ²¼¤¬µ¿Ìä»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤È¤Ï¤¤¤¨à³°Å¨á¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¿·²¦¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¥ä¥Ä¤Ï²¶¤ÎÁ°¤ËÍè¤¤¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¸åÆ£¤·¤«È¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÔËþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¤Í¡£´íµ¡´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¤«Á°¤Ë¸½¤ì¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¡ÖËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÃÏÊý½ä¶È¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ù¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¿Í¤Ï¡¢£Ç£±¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ·ç¾ìÌÀ¤±¤ÎÁª¼ê¡Ê¸åÆ£¡Ë¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë£É£×£Ç£Ð¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ç£±¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿ÃÝ²¼¤ÏÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤É¤³¤í¤«ÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÝ²¼¤Ï¡ÖËÍ¤¬µÕ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ù¤ä¤â¤ó¡£À¸¤¨È´¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ÇºÇ½é¤Ë£É£×£Ç£Ð¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊäÉÔºß¤Ë¡Ö¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡££Ä£Ä£Ô¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡£¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¡Ê¥¦¥£¥ë¡Ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤âÆ±À¤Âå¤À¤·¡¢£Í£Ê£Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¦¥ë¥Õ¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤à¡£ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥×¥í¥ì¥¹¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢À¤´ÖÅª¤ÊÃíÌÜ¤â¤¢¤ë¤·¡£»î¹ç¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÝ²¼ vs ¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£µ¬³Ê³°¤Î¿·²¦¼Ô¤ÈÄ¶ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£