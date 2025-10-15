¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÄ¬ºê¹ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡× ¥¼¥í¥ï¥ó²¦ºÂÊÖ¾å¤ÇÄÄ¼Õ¡Ä¾®Æ½ÆÆ»Ê¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¸µ¥¼¥í¥ï¥óÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄ¬ºê¹ë¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢Æ±²¦ºÂ¤ÎÊÖ¾å¤ò¾®Æ½ÆÆ»Ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬ºê¤Ï£²£°£²£´Ç¯£··î¤Ëã·Æ£¾´½Ó¤òÇË¤Ã¤ÆÆ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¤¬¡¢£²£µÇ¯£±·î¤«¤éÎ¾¥Ò¥¶¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹´ü·ç¾ì¡£º£Ç¯£¸·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢£¹·îËö¤Ç¥Î¥¢¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬ºê¤ÎÂàÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï£¹Æü¤Ë¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¿ÍÍÍ¤ÎÊõÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤½¤ì¤Ë¤Ï°ì¸À¤â¿¨¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤¦¤ä¤à¤ä¡¢¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄ¬ºê¤Ï¡Ö·ç¾ì¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÊÖ¾å¤Î°Õ¸þ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¼¥í¥ï¥ó¤µ¤ó¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ú¤·Ñ¤®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤òÆ§¤Þ¤¨ÊÖÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£±£³Æü¤Î¥¼¥í¥ï¥ó¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ë¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Î£Ï£Á£È¡×¤ÇÄ¬ºê¤È¶¦Æ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Æ½¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¬ºê¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ù¥ë¥È¤òÃÄÂÎ¤ËÊÖ¾å¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿¾®Æ½¤ÈÅÄÃæ¾ÅÍ¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¡¢£±£±·î£±£°Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¬ºê¤Ï¡¢£±·î¤Î·ç¾ìÁ°¤Èº£²ó¤ÎÂàÃÄ¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÊÖ¾å¤Î°Õ¸þ¤Ï¥¼¥í¥ï¥óÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¶¯Ä´¡£¡ÖËÜÍè¤Ê¤é²¶¤¬¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾®Æ½¤¬ÊÖ¾å¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¼¥í¥ï¥ó¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡·èÄê¤·¤¿²¦ºÂÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦²¶¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®Æ½ÆÆ»Ê¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡Ä¡£