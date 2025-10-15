¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¥ê¥ó¥¯ÅÐ¾ì¡ª¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ØÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¥¹¥¿¡¼¥È Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¤¿10·î13Æü¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ°¤Ë¡¢°ìÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÅª´ë²è¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¡×¡£
¡¡2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¤¿2014Ç¯¥½¥Á¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¦¾åÂåÉ½¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥«¥¤¥í¥Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À»²Ð¥È¡¼¥Á¤òÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¿¤Ó¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë°ú¤·Ñ¤®¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2018Ç¯Ê¿¾»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò¡Ê¤µ¤È¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢2021Ç¯Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯1500¥á¡¼¥È¥ëÁö¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÏÂÅÄ¿Ìé¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤ÇÆÃÀß¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬¸½¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Î¦·³²»³ÚÂâ¤Ë¤è¤ë¥×¥Ã¥Á¡¼¥Ëºî¶Ê¤Î¥ª¥Ú¥é¡Ö¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤Î¥¢¥ê¥¢¤Ë¾è¤»¤Æ´ØÀ¾Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÇ¯Îð¤ä¸ÀÍÕ¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÁÇÉÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¢ËèÈÕ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥é¤ä¼¼Æâ³Ú¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡È°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Í¤ÎÇÈ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï791¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë406¤¬Ê¸²½¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤ÏÊÄËë¤òÁ°¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿158¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È7¹ñºÝµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÉ½¾´¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¼«¹ñ¤Ç¤Î·úÀß·¿¡Ö¥¿¥¤¥×A¡×¡ÊÉßÃÏÌÌÀÑ1500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡Ë¡Ö¥Æ¡¼¥Þ²ò¼á¡×¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ê¶ä¾Þ¡¦¥É¥¤¥Ä¡¢Æ¼¾Þ¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢Å¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¿Í¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÁ´À¤³¦¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÃíÌÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¡£¤µ¤è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£