¥É·³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ¥Ã¦¼Ô¡ÉÈ¯À¸¡Ö2Ì¾¤Û¤É¡Ä¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬Ë½Ïª¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÏªÄè¤·¤¿¼å¤ß¡Ö¶²¤ì¤¿¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£Á°Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½É¼Ë¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ¥Ã¦¼Ô¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊÆÊüÁ÷¶É¤ËË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÌîµåÀìÌçX¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥Á¡¼¥à¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ©Îî¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö2¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¤¥´¡¼¥¹¥È¤ò¶²¤ì¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹»á¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Î¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÏÎÉ¤¤Â¦¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤«¤é¤Í¡£·¯¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥¤¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡£»ä¤âº£¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¤À¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤¤Â¦¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«Ê¬¤«¤ë¤è¡×¤ÈÂç¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï1893Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë»ÜÀß¡£Í©Îî¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤È¤Î±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï2024Ç¯¤Ë½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤âÊÌ¤Î½É¼Ë¤òÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë