¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬£±£µÆü¤«¤é£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î£µÆü´Ö¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢ÁêËÐ¤Ï¡Ö£Ó£Õ£Í£Ï¡×¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸µÎÏ»ÎÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢ÅÄÂåÎÉÆÁ»á¡Ê£´£¹¡Ë¡á¸µËë²¼¡¦Åìºù»³¡á¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö£Ó£Õ£Í£Ï¡×¿Íµ¤¤È¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë
¡¡¸µÎÏ»Î¤Î·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÁêËÐ¥·¥ç¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ä¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Ó£Õ£Í£Ï¡×¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Ë¹Ô¤¡¢²¦»ÒÍÍ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¡ØÆüËÜ¿Í¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡Ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÁêËÐ¼è¤ê¤À¤±²¤ÊÆ¿Í¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£ÎÏ»Î¤Ï¿ÀÈëÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾Ý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â¡¢ÁêËÐÇ®¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤«¤éÁêËÐ¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ³¤³°¤Î¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£·ÈÂÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ÁêËÐ¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêËÐ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÊÆ¹ñ¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ö¡£¤À¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Æþ¾ì¤âÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡£¡ØÃ¯¡¹¤ÎÆþ¾ì¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£¤Ï³Ê¼°¤äÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ±é½Ð¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¤½£¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î³¤³°¸ø±é¤Ï¡¢ÉáµÚ¤Ê¤É³Ñ³¦¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Î¿ÆÆü²È¤¬ÁêËÐ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¹ðÃÎ¤òÂç¡¹Åª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¹ñºÝ¸òÎ®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ø±é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤½£¤«¤é¤â²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¸½ºß¡¢ËëÆâ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¢»â»Ê¤é¤¬³èÌö¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÁêËÐ¤È¤¢¤Þ¤ê±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñ¤ÎÎÏ»Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡ËÆîÊÆ¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ñ¡£¤Þ¤º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¤á¤ë¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¡£ÁêËÐ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¡Ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ë¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¡Ø£Ó£Õ£Í£Ï¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Î¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÁêËÐ¤ÏºòÇ¯¡¢Ç¯£¶¾ì½êÁ´£¹£°Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡££Ó£Õ£Í£Ï¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¡ÅÄÂå¡¡ÎÉÆÁ¡Ê¤¿¤·¤í¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡Ë¸µËë²¼¡¦Åìºù»³¡££±£¹£·£¶Ç¯£··î£±£³Æü¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡£ÌÀÂçÃæÌî¹â¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Ì¥Î°æÉô²°¤ËÆþÌç¡££¹£±Ç¯½é¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡££°£·Ç¯½©¾ì½ê¤Ç°úÂà¸å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÎÏ»Î¤Î·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡££²£²Ç¯¤Ë¤ÏÁêËÐÆÃ²½·¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Õ£Í£Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤òÀßÎ©¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£¸£°¥¥í¡£