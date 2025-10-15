¹â¶¶Íõ¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿ËÜÇ½Åª¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÄÆÈÀê¥³¥é¥à¡ÖÉ´²ÖåçÍõ¡×
¡¡£¹·î¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢²ù¤·¤¤£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¹¶¼é¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¦¹â¶¶Íõ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡á¤¬¡¢¥³¥é¥à¡ÖÉ´²ÖåçÍõ¡×¤ÇÂç²ñ¤ò¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£½éÀï¤Î¥È¥ë¥³Àï¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤·¤¿Í×°ø¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÇ½¡×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÊÑ¤¨¡¢£²£´Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë£²µ¨ÌÜ¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î£²Ï¢ÇÆ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï²ù¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉé¤±¤ò·Ð¸³¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë²¤½£¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¡Ë·èÄêÎ¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥ê¥º¥à¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥¤¥×¡Ê¸å±Ò¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤«¤é¤Î¹¶·â¡Ë¤Î»þ¤Ï¡ÊÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÁ°¤ËÍî¤È¤¹¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤â¼å¤¤ÉôÊ¬¤òÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¾¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£¼«Ê¬¤Ï£±¤Ä¡¢¥Ç¡¼¥¿°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡Ë¥Ñ¥¤¥×¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Æ¤â¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â¥Ñ¥¤¥×¤ËÆþ¤ì¤ëÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤Õ¤µ¤¬¤ì¤¿»þ¤ËµÕ¤ò¤Ä¤¯¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤ò»î¹çÃæ¤Ë¤¹¤ëÂÐ±þÎÏ¤ÏÂç»ö¡£¤â¤Á¤í¤óµ»½Ñ¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤³¤ÎÎÏ¤ÏÁ´Áª¼ê¤Ë²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¤µ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¾¹ñ¤ËÎô¤ëÊ¬¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤äÁí¹çÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤É¤Î¹ñ¤âÆüËÜ¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤¬º£¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄÌ¾ï¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼Á¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼ý³Ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±ÀïÌÜ¤Î¥È¥ë¥³Àï¤ÏÁê¼ê¼éÈ÷¤âÎÉ¤¯¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£²ÀïÌÜ¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤«¤½¤¦¹Í¤¨²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤¹¤¦¤¹¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£±ÀïÌÜ¤ÎÍâÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ËÊ¡Âô¡ÊÃ£ºÈ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÍõ¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³Î¤«¤Ë¡ª¡¡£²ÀïÌÜ¤Ï°ìÅÙ¡¢¥¼¥í¤ËÌá¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë½¾¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¡ËÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡£¥«¥Ê¥ÀÀï¡¢£³ÀïÌÜ¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯´¶³Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜÇ½¤ä´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë£Ó£Ö¥ê¡¼¥°£²µ¨ÌÜ¤¬³«Ëë¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂåÉ½¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¡£²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¤ëÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡À¤³¦Áª¼ê¸¢£±¼¡¥ê¡¼¥°
¡¡¢¦Âè£±Àï¡¦¥È¥ë¥³¡Ê£¹·î£±£³Æü¡Ë¡¡£µ£±Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢£ÇÁÈ¤ÇÆ±£±£¶°Ì¤Î³Ê²¼¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£ÄËº¨¤Î¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¡¢Íõ¤äÀÐÀîÍ´´õ¤¬Å°Äì¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£Íõ¤Ï£²£²ËÜ¤Î¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤Ï£´ËÜ¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦Âè£²Àï¡¦¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¡¡À¤³¦£¹°Ì¤Ë£°¡½£³¤òµÊ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²Ï¢ÇÔ¡££ÇÁÈ£³°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤·¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡£Íõ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£±ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¡¢¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦Âè£³Àï¡¦¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¡¡¾Ã²½»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÀï¤ÇÆ±£·£µ°Ì¤Ë£³¡½£°¾¡Íø¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¤ÆÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£Íõ¤ÏµÜ±º·ò¿Í¡¢ÀÐÀî¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£±£±ÆÀÅÀ¡£º£Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ëÆüËÜ¤é¤·¤¤Àï¤¤Êý¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¡¡Íõ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤é¤ó¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¹·î£²Æü¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ï¾®³Ø£²Ç¯¤«¤é¡£µþÅÔ¡¦Åì»³¹â£³Ç¯»þ¤Î£±£¹Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¤Ï£²£°Ç¯£²·î¡£Æ±Ç¯£´·î¤ËÆüÂÎÂç¿Ê³Ø¡££²Ç¯»þ¤Î£²£±Ç¯£±£±·î¤Ë¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ñ¥É¥Ð¤È·ÀÌó¤·¡¢£²£³¡½£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½àÍ¥¾¡¡££²£´¡½£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Æþ¤ê¡£¸ÞÎØ¤Ï£²£±Ç¯Åìµþ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç£·°Ì¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£