¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£±£·»î¹ç¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥Á¥ç¡¼¤µ¤óÀá¡É¤ÇÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£°ìÊý¤Ç¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÁª¼ê¤ÇÍ£°ì¡¢°úÂà¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ä¼ã¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡££³£¶Áª¼ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Í¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤é¤·¤¤ÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ã¤±¤«¤é¤ÎÄ¹Ìî·à¾ì¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¡£¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¼«¿È¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¡ÖÉ¡¥»¥ì¥Ö¡×¤ò¼ê¤Ë²ñ¸«¾ì¤Ø¡£¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥à¡¼¥É¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÜµ¤¤«¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿ØÌó£±£°£°¿Í¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡Ö¡©¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤«¤é£±£µÊ¬¸å¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¸þ¤¯¤È¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤ò¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡£ÍýÏÀÅª¤ËÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥í£±£¶Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£µ£±£²°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤¿ÂçÂÇ¼Ô¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÂèÆó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£±£·»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡×¤È£¹·îÃæ¤Ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¡£µ¤¸¯¤¤¤ÎÃË¤é¤·¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Æ£±£²Æü£Ã£ÓÂè£±£ÓÂè£²Àï¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È¡È¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢µð¿Í¤ò¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ºäËÜ¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢·èÃÇ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÁÍ§¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤Î°Õ»×¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢£±£²Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃÎ¤ë¸½ÌòÁª¼ê¤Ï¡¢ºäËÜ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¦¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¤â¡¢¤â¤¦¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¤ËºÇ¸å¤Î¡È¶â¸À¡É¤â¼ø¤±¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥·¥ã¥«¥ê¥¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤È¾¯¤·°ã¤¦·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÂÇ·â¤ò»Ù¤¨¤¿Æ¶»¡ÎÏ¡££Çµå¾ì¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò»×¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¡£»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥ß¥º¥Î¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¥ß¥º¥Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡££³£°Ê¬´Ö¶á¤¤²ñ¸«¤ÎÂçÈ¾¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁª¼ê£³£¶¿Í¤¬½¸·ë¡£¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁíÀª£µ£³¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âç³Ø±¡¤Ï£±£²·î¤Ë¼õ¸³Í½Äê¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÀÒ¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢µð¿Í¤ÈÌîµå³¦¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë
¡¡¢¡Ä¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë£±£¹£¸£´Ç¯£±£²·î£¶Æü¡¢º´²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£°ºÐ¡£Ê¡²¬¡¦ÃÞÍÛ³Ø±à¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££²£°£°£¶Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢¥Û¥ó¥ÀÆþ¤ê¡££°£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î£²°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¡££°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡££±£°Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢£±£±Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£±£²Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££±£³Ç¯¤ÎÂè£³²ó£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºäËÜÍ¦¿Í¤È¡È¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£