¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢£²·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡¢Â¼¾å¤Î¿ÍÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÂ¼¾å·ëº§¡×¤Î°ìÊó¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£µð¿Í¡Ê£²£°£±£±¡¢£±£²Ç¯¡Ë¡¢¹ÅçÃ´Åö¡Ê£²£²Ç¯¡Á¡Ë¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤¿Ä¹Ìî¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¼¾å¤âÉé¤±¤¸¤È·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡Èµ¤ÇÛ¤ê¤Î¿Í¡É¤À¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡Ê£±£¶¡Á£²£±Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤±¤Ç£±£°ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££±£¸Ç¯¤Ë½ÂÃ«¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¶Ó¸Í¤¬Ã¦Âà¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Â¿Ë»¤Ê¤Î¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°°Ê³°¤Î¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¾ì¤Ç¡ÖÊ¹¤«¤ó¤È¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ä¡Á¡×¤È¡¢¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¯²æ¡¹¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ô»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÌ¾Á°¤Î°ìÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Êó¹ðÊ¸¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÈªÃæ¡¡Í´»Ê¡Ë