¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬Âç¹æÎá¡Ö¿¹²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¯³Ú¤·¤á¡ª¡×£±£µÆü¤ËDeNA¤È¤ÎCSºÇ½ªS³«Ëë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ËÂç¹æÎá¤ò³Ý¤±¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ï¼Î¤Æ¤è¤¦¡£½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¹¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¡££±£µÆü¤Ë»Ï¤Þ¤ë£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£·èÀï¤òÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¯³Ú¤·¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸×¾¤Ï¡Ö¿¹²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¬¥Ä¥¬¥Ä´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¼ã¤ÂçË¤¤Î»Ñ¤³¤½¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´°÷¤Ëµá¤á¤ëÍýÁÛÁü¡£¡Ö¡Ø¹Ó¡¹¤·¤¯¡Ù¤¬¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç±þ±ç¤â¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡£´ÈÖ¤Îº´Æ£µ±¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¯Àï¤ª¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿»Ø´ø´±¡£Áê¼ê¤Ïµð¿Í¤Ë£²Ï¢¾¡¤·¤Æ£Ã£ÓÂè£±£Ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë£Ä£å£Î£Á¤À¤¬¡Ö¤Þ¤¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅê¼ê£³´§¤ÎÂ¼¾å¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥»³¦¤Î²¦¼Ô¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë