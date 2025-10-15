¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤À!ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄ¤¬¶¯¹ë¤«¤éÏ¢È¯¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ÇWÇÕ¤ØÃÆ¤ß¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëµÕÅ¾·à¤Î»Å¾å¤²¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¥¤¥±¥¤¥±¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡£¾åÅÄ¤¬º¸CK¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤à¡£¶¯¤¯¡¢±Ô¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¥Ø¥Ã¥É¤ÏÈ¿±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿GK¤Î¶»¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ18¤ò¿·¤¿¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¡£Ì£¥¹¥¿¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿·è¾¡ÃÆ¤Ë¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤â¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö0¡½2¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ç¾¡Íø¤òÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏFW¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÀ¨¤¯Âç¤¤¤¡×¡£Ë¡Âç»þÂå¤Ë»ØÆ³¼Ô¤«¤é¡Ö¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆÀÅÀ°Õ¼±¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦¹ñ¤ò¸«ÊÖ¤¹°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤¬Â¿¤¯¾·½¸¤µ¤ì¤¿19Ç¯¤ÎÆîÊÆÁª¼ê¸¢¡£ÉñÂæ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ê¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¼ÂÎÏ¹ñ¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤ËË¡Âç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤·¤Æ¼¯ÅçÆþ¤ê¡£Ì¾Ìç¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ï¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Ï8»î¹ç8ÆÀÅÀ¤È°ìÈé¤à¤±¤¿¡£À®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¹¶¼é¤Ç¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¾åÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤¿¤ÀËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£Íè²Æ¡¢¤³¤ÎÌë°Ê¾å¤Î´¿´î¤òÎóÅç¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¢ã2ÅÀº¹µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ï¿¹ÊÝJAPAN½é¢äÆüËÜ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ï24Ç¯¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¡Ê1¡½2¢ª4¡½2¡Ë°ÊÍè¡¢Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó2ÅÙÌÜ¡£2ÅÀº¹µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÏÂè1¼¡¤ò´Þ¤á¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¤Ç¡¢14Ç¯6·î¥¶¥ó¥Ó¥¢Àï¡Ê0¡½2¢ª4¡½3¡Ë°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡£