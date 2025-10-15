¡ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡ÉÁýÅÄÍüº»¡¢ÀµÂÎÈ½ÌÀ¤Ø¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ÙÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±¤È¿åÂôÎÓÂÀÏº¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¡¦²»´îÂ¿½é¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÃµÄå¡¦°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂô¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§ÊÛ¸î¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¥º§°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢Ë¡¤Ç¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÉÔÎÑÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÌ¹á¡Ê»³Ã«²Ö½ã¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¡£É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤àÍ§¿Í½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢ºÌ¹á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë2¿Í¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Á¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Î·ã¼Ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤±¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Î¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢ºÌ¹á¤ÎÏÃ¤·Êý¤â¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÃµÄå¤Î³¤¤ÈÊë¤é¤¹²È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¡£¾¯½÷¤Ï½é¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ö¡£³¤¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÆæ¤Î¾¯½÷¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç¤¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³¤¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡¦°ÉÆà¡ÊÁýÅÄÍüº»¡Ë¤Ï¡¢°ÍÍê¿Í¤ÈÍ§¿Í¤¬²ñ¤¦¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£°ÉÆà¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
