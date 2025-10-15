²¬Â¼Î´»Ë¡¢´ØÀ¾°Ü½»¡Ö¤¢¤È5Ç¯¡×ÌÜ°Â¤Ë·èÃÇ¢ª¡Ö²ÈÂ²¤¬Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª·ïÃµ¤·¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV ´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥Ù¥¹¥È5¡ª¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê22Æü¸å7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢3Æü¡¢¤Ê¤ë¤ß¡¢¤¹¤Ã¤Á¡¼¤È¶¦¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤È5Ç¯¡×¤òÌÜ°Â¤Ë´ØÀ¾ºß½»·èÃÇ¤·¤¿²¬Â¼Î´»Ë
¡¡¡Ö´ØÀ¾Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯·¡¤«¤é´ØÀ¾¿Í¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö²¬Â¼¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·²á¤®¤ë³¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Íè´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤¤Ç¡Ä¡ª¡×¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯´ØÀ¾¤Ø¤Î°Ü½»¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥Ù¥¹¥È5¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç´ØÀ¾¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¾Íè¡¢´ØÀ¾¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦²¬Â¼¤À¤¬¡¢¡Ö²¿Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤â¤â¤¦55¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤®¤ëTV¡Ù»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡È·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð·ëº§¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³5Ç¯¡¢60¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤¬°ì¤ÄÌÜ°Â¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¹ü¤òËä¤á¤ó¤Î¤«¡¢´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡×¤È60ºÐ¤òÌÜ½è¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÊ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤É¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¨¤¨¤â¤ó¤ä¤é¡×¤È¤Ý¤í¤ê¡£¤¹¤Ç¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤Î¸ý¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤âÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©²ÈÂ²¤¬Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª·ïÃµ¤·¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ï´ØÀ¾¡¢Âçºå¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤¬¡£¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤È5Ç¯¡×¤òÌÜ°Â¤Ë´ØÀ¾ºß½»·èÃÇ¤·¤¿²¬Â¼Î´»Ë
¡¡¡Ö´ØÀ¾Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯·¡¤«¤é´ØÀ¾¿Í¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö²¬Â¼¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·²á¤®¤ë³¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Íè´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤¤Ç¡Ä¡ª¡×¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯´ØÀ¾¤Ø¤Î°Ü½»¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥Û¥ó¥Þ¤Ë½»¤ß¤ä¤¹²á¤®¤ë³¹¥Ù¥¹¥È5¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç´ØÀ¾¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÊ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤É¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¨¤¨¤â¤ó¤ä¤é¡×¤È¤Ý¤í¤ê¡£¤¹¤Ç¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤Î¸ý¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤âÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©²ÈÂ²¤¬Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª·ïÃµ¤·¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ï´ØÀ¾¡¢Âçºå¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÅÁ¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤¬¡£¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£