ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ä¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ò¤è¤êÄ¹¤¯¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤âºÆ³ÎÇ§
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¡ÚËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¡»ëÅÀ¡Û8¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëWÇÕ¤Ø¸þ¤±¤ÆÊý¸þÀ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°¸åÈ¾¤Ç°ã¤Ã¤¿¡È´é¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯¤ß¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤ÀWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë°Ê¾å¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ò¤è¤êÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ç¹½¤¨¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¼éÈ÷¿Í¿ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¸åÈ¾¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¼éÈ÷¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤Î¿´¾ðÅª¤Ë»î¹ç³«»Ï¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÍýÁÛ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¼ºÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¡¢1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¤è¤ê·ä¤Î¾¯¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½DF¡Ë